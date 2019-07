Studie vergleicht Mobilität in der Stadt und auf dem Land

Menschen in den großen Städten im Südwesten fahren häufiger mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder gehen zu Fuß als Menschen auf dem Land. Dort werden die meisten Wege mit dem Auto zurückgelegt. Das geht aus einer Studie hervor, die heute während einer Tagung in Leonberg (Landkreis Böblingen) vorgestellt wird. Wie Menschen auch ohne Auto auf dem Land mobil sein können, will Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) diskutieren.

Im Rahmen der Studie „Mobilität in Deutschland 2017“ wurden in Baden-Württemberg rund 35 000 Menschen befragt. Unter anderem wurde verglichen, wie sich Menschen in Städten und auf dem Land fortbewegen. Anhand der Ergebnisse sollen Handlungsempfehlungen diskutiert werden, etwa für den öffentlichen Nahverkehr in dünn besiedelten Regionen.