Studie: Südwesten fällt bei Bildung im Vergleich zurück

Der Südwesten ist bei der Bildung im Ländervergleich laut einer neuen Studie nach hinten gerutscht. Der jährliche Bildungsmonitor der arbeitgebernahen „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) sieht Baden-Württemberg nur noch auf Platz sechs. Im Vorjahr war das Land noch auf dem fünften Platz gelandet.

Die vom Institut der deutschen Wirtschaft erstellte Studie sieht vor allem in zwei Bereichen Verbesserungspotential. Nachteilig wirkt sich demnach aus, dass nur wenige Kindergarten- und Grundschulkinder in Baden-Württemberg Ganztagseinrichtungen besuchen, heißt es in der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie. Zudem würden an den Berufsschulen nur wenige junge Menschen in Fremdsprachen unterrichtet.

Stärken sehen die Bildungsexperten dagegen in der dualen Ausbildung im Südwesten. Deren Absolventen im Land haben demnach die höchste Erfolgsquote aller Bundesländer. Zudem sei die Abbrecherquote unter den Auszubildenden in Baden-Württemberg die geringste in ganz Deutschland.

In dem Ranking der Bundesländer landete Sachsen auf dem ersten Platz, dahinter folgen Bayern und Hamburg. Schlusslicht sind die Länder Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bremen.

