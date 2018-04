Studie: Immer mehr Beschäftigte leiden unter Rückenschmerzen

Die Zahl ist gewaltig: Rund 4,2 Millionen Beschäftigte in Baden-Württemberg leiden unter Rückenschmerzen. Es werden immer mehr, wie neuste Zahlen der Krankenkasse DAK zeigen, die heute in Stuttgart vorgestellt werden. Seit zehn Jahren steige die Zahl derjenigen, die mit Rückenschmerzen im Krankenhaus aufgenommen werden. Und das, obwohl etliche Betriebe im Land zur Vorsorge Gesundheitskurse anbieten. Satte 73 Prozent aller Beschäftigten hatten im vergangen Jahr Rückenschmerzen. „Rätsel Rücken. Warum leiden so viele Baden-Württemberger unter Schmerzen?“ lautet der Titel der repräsentativen Studie.

DAK Presse