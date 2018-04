Camping kommt in Baden-Württemberg stärker in Mode - immer häufiger schlagen die Menschen hier ihre Zelte auf oder reisen mit Wohnmobilen und Wohnwagen an. Das belegt eine Studie zum Campingtourismus, die am Freitag vom baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) veröffentlicht wird. Demnach beträgt der Anteil von Camping an allen touristischen Übernachtungen im Land rund 20 Prozent, nicht zuletzt bedingt durch den Trend zum „Urlaub im eigenen Land“. Viele Betriebe hätten zudem ihr Angebot in den vergangenen Jahren um Wellness, Sportangebote und Gastronomie erweitert, so dass Camping schon längst nicht mehr mit „Urlaub auf Sparflamme“ zu vergleichen sei, hieß es beim BWIHK.

