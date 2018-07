Karlsruhe (dpa/lsw) - Etwa 100 Studenten haben am Mittwoch in Karlsruhe gegen die Studiengebühren protestiert. Erwartet hatten die Veranstalter rund 1000 Teilnehmer. Wolfgang Zink vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sagte, die Studiengebühren seien nur ein Baustein einer Bildungspolitik, in der sozial Schwache benachteiligt würden. Die Studenten protestieren seit mehreren Jahren immer Ende Januar gegen das kostenpflichtige Hochschulstudium. Anlass ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Januar 2005, in der das Verbot von Studiengebühren aufgehoben wurde. Seitdem können die Bundesländer nach eigenem Ermessen festlegen, was für ein Studium bezahlt werden muss.