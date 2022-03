Stromausfall in Stuttgart: Etwa 3000 Menschen betroffen

Zu einem Stromausfall in Stuttgart-Ost und in Teilen der Innenstadt ist es am späten Mittwochmorgen gekommen. Etwa 3000 Menschen seien betroffen gewesen, teilte ein Sprecher von „Stuttgart Netze“ mit. Ein Kabelfehler im Mittelspannungsnetz soll die Ursache für den Ausfall gewesen sein. Aus diesem Grund fielen einige Umspannstationen für kurze Zeit aus. Durch Umleitungen im Stromnetz gelang es dem Energieversorgern nach etwa 20 Minuten die Haushalte wieder mit Strom zu versorgen.

Tweet der Stuttgart Netze

© dpa-infocom, dpa:220323-99-638669/2