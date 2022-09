Stromausfall in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen

Zu einem Stromausfall größeren Ausmaßes ist es nach Auskunft der Polizei in den Kreisen Reutlingen und Tübingen gekommen. In der Nacht zum Samstag fiel der Strom in den Stadtteilen Reutlingen-Betzingen und Ohmenhausen, sowie dem Industriegebiet Mark-West, Kusterdingen und Kirchentellinsfurt aus. Ursache war ein technischer Defekt im Umspannwerk. Der Ausfall zog sich von 01.17 Uhr bis 03.10 Uhr hin. In dieser Zeit gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei und den Rettungsleitstellen ein. Zu nennenswerten Zwischenfälle kam es nicht.

PM

