Strom auf der Südbahn allein reicht nicht aus

Endlich. Die Südbahn von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau, die wichtigste Bahnstrecke Oberschwabens, steht von Sonntag an unter Strom. Mehr als 170 Jahre nach ihrer Eröffnung. Jahre und Jahrzehnte, nachdem andere Bahnstrecken dieser Größenordnung längst elektrifiziert wurden. Es wird höchste Zeit.

Die Nachricht passt in eine Zeit, in der viel Hoffnung auf die Bahn gesetzt wird: Um die Verkehrswende voranzubringen, will die kommende Bundesregierung erheblich mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren. Weitere Bahnstrecken sollen elektrifiziert, andere reaktiviert werden. Das bietet Chancen, auch für die Region. Denn bei aller Genugtuung darüber, dass auf der Südbahn künftig keine Dieselzüge mehr fahren, ist auch klar, dass dies nicht das endgültige Ziel sein kann. Das haben Vertreter der Bodenseeregion bei der Feierstunde am Montag zur Südbahn-Elektrifizierung zu Recht sehr deutlich gemacht. An erster Stelle geht es um eine Oberleitung für die Bodenseegürtelbahn, die in Sachen Fahrkomfort ein trauriges Bild abgibt. Aber auch kleinere Nebenstrecken wie Aulendorf-Kißlegg haben jetzt eine Chance, zukunftsfähig gemacht zu werden. Mancherorts können Triebwagen mit batterieelektrischem oder Wasserstoffantrieb eine Alternative bieten, die Regel müssen aber Oberleitungen sein. Für den Güterverkehr, der auch verstärkt auf die Schiene verlagert werden soll, sind sie unerlässlich.

Die Elektrifizierung ist nötig, um mehr Kunden für die Schiene zu gewinnen, und sie reicht doch nicht aus. Bahnfahrer in Deutschland haben leider noch immer zu oft das Gefühl, dass ihre Reise – vor allem wenn sie Umstiege enthält – einem Glücksspiel gleichkommt, mit unerwarteten Zugausfällen oder verpassten Anschlüssen. Auch die Südbahn, und noch mehr die Bodenseegürtelbahn, stehen im Pünktlichkeitsranking der baden-württembergischen Nahverkehrsstrecken sehr schlecht da. Hier muss sich noch viel verbessern, wenn mehr Menschen die Bahn als Alternative zum Auto in Betracht ziehen sollen.