Strobl zu CDU-Personaldebatten: „Manchmal verzweifelt man“

Der intern umstrittene CDU-Landeschef Thomas Strobl hat sich betroffen von den andauernden Personaldebatten in seinem Landesverband gezeigt. Er stehe dazu, dass die CDU eine Partei sei, in der auch diskutiert werde, sagte Strobl am Freitag zum Auftakt des CDU-Landesparteitags in Weingarten im Kreis Ravensburg. Aber die Diskussionen der letzten Wochen seien nicht spurlos an ihm vorübergegangen. „Manchmal ist man verzweifelt.“ Diese Debatten schärften aber auch die Sinne. Er wolle kämpfen, sagte Strobl - nicht für sich, sondern für die CDU Baden-Württemberg und Tausende Kandidaten, die sich für ein Mandat bei den Kommunalwahlen Ende Mai bemühen.

Strobl führt den CDU-Landesverband seit 2011. Er will sich in Weingarten im Amt des Landesvorsitzenden bestätigen lassen.

