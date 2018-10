Strobl will Online-Durchsuchung zur Verhinderung von Terror

Stuttgart (dpa/lsw)- Im zweiten Anlauf will CDU-Innenminister Thomas Strobl die umstrittene Online-Durchsuchung von Computern durchsetzen, um Terrorpläne zu vereiteln. Er kenne die Bedenken des grünen Koalitionspartners im Südwesten. „Trotzdem müssen wir darüber sprechen“, sagte er am Montag in Stuttgart. In Europa, Deutschland und Baden-Württemberg sei die Terrorgefahr hoch. Daher werde er nicht aufhören, für die Online-Durchsuchung zu werben. Dabei handelt es sich um das heimliche Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern. Vor einem Jahr hatten sich die Grünen dagegen gesperrt. Bislang ist nicht erkennbar, dass sie sich bei der jetzt anstehenden Überarbeitung des Polizeigesetzes darauf einlassen wollen.