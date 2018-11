Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) will gambische Migranten mit privatem Sicherheitspersonal von Fluggesellschaften abschieben lassen. „Um bei den Rückführungen nach Gambia die Schlagzahl zu erhöhen, wollen wir uns in Baden-Württemberg auf dem freien Markt nach geeigneten Fluglinien umschauen, die neben dem Flugzeug und der Crew auch die Sicherheitsbegleitung stellen können“, sagte Strobl, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch). Mit solchen Abschiebungen in den Westbalkan habe man gute Erfahrungen gemacht.

Strobl will den Vorschlag der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern vorlegen, die von diesem Mittwoch an tagt. Er rechne mit einer wachsenden Zahl ausreisepflichtiger Gambier, deren Abschiebung bislang oft unter anderem an fehlenden Dokumenten scheitere. Die gambische Regierung wolle künftig aber helfen, Asylbewerber zu identifizieren und dafür eigene Beamte nach Deutschland schicken.

Bisher begleiten Bundespolizisten die Charter-Flüge. Obwohl die Bundespolizei die Kapazitäten nach ausgeweitet hat, können laut Innenministerium derzeit pro Monat nur 15 Menschen nach Gambia abgeschoben werden. Bis ins Frühjahr 2017 wurden gambische Asylbewerber, die in Deutschland um Asyl nachsuchten, in erster Linie auf Baden-Württemberg verteilt. Die Aussicht auf Asyl für gambische Asylbewerber liegt im Schnitt bei rund 4 Prozent. Rund 2500 Gambier im Südwesten müssten eigentlich abgeschoben werden. Bei rund 5400 ist das Verfahren nach Informationen des Innenministeriums nicht abgeschlossen.

