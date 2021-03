Strobl wieder Koordinator der CDU-Seite in Landesregierung

Nur wenige Tage nach dem Debakel bei der Landtagswahl hat CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl wieder die Koordination der Unions-Seite in der Landesregierung übernommen. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher von Strobl in Stuttgart. Die Koordinierung der CDU-geführten Ministerien hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann seit Mitte 2019 inne gehabt, als sie zur CDU-Spitzenkandidatin gewählt worden war. Eisenmann hatte nach der schweren Niederlage bei der Wahl ihren Rückzug aus der Politik zum Ende der Legislaturperiode erklärt. Die Wahlperiode endet offiziell Ende April.

Die CDU war in ihrer einstigen Hochburg auf 24,1 Prozent gestürzt, es war das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. Der 61-jährige Strobl ist auch Vize-Ministerpräsident und CDU-Bundesvize und führt derzeit die Sondierung mit den Grünen über eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition. Allerdings erwägen die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP.

