Innenminister Strobl verteidigt umstrittene Herausgabe von Anwaltsschreiben

Er steht zu seiner Tat: Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Mittwoch im Stuttgarter Landtag betont, es sei richtig gewesen, ein Anwaltsschreiben einem Journalisten durchgestochen zu haben. „Es war in diesem speziellen Fall richtig und wichtig, das in dem Schreiben enthaltenen Angebot zum persönlichen Gesprächs außerhalb des Verfahrens zu veröffentlichen und der Mauschelei entgegenzuwirken“, betonte er.

Opposition sieht Eingeständnis eines Rechtsbruchs

Für die Opposition ist das nicht nur das Eingeständnis eines Rechtsbruchs. SPD, FDP und AfD kritisieren Strobl für sein mangelndes Problembewusstsein. Für die drei Fraktionen ist weiterhin klar: Strobl muss weg – entweder soll er zurücktreten, oder Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) soll ihn entlassen.

Die Regierungsfraktionen verteidigten indes ihren Innenminister mit einer Vehemenz, die CDU-Fraktionschef Manuel Hagel (CDU) sogar einen Ordnungsruf von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) einbrachte.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Innenminister

Vor einer Woche hat die Stuttgarter Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Strobl und einen Journalisten aufgenommen. Der Journalist hat über ein Dokument berichtet, das Bestandteil eines laufenden Verfahrens sein könnte und deshalb so lange vertraulich zu behandeln ist, bis es in einer Verhandlung veröffentlicht wird.

Strobl soll ihn dazu angestiftet haben, indem er ihm das Schreiben gegeben hat, wie er selbst mehrfach zugegeben hat. Inzwischen ermittelt die Behörde auch gegen einen Mitarbeiter Strobls, weil der das Dokument auf Strobls Geheiß weitergereicht haben könnte.