Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl hat einen neuen Vorschlag zur Reform des Landtagswahlrechts präsentiert. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ soll jede Partei selbst entscheiden können, wie sie die Zweitmandate auszählt.

Die CDU-Fraktion will am bestehenden Wahlrecht nicht rütteln. Die Grünen, Teile der CDU - darunter die Frauen Union - pochen indes auf den Koalitionsvertrag. Darin haben sich die Regierungspartner auf eine Änderung festgelegt, um die vielfältige Gesellschaft des Landes auch im Parlament besser abzubilden. Vor allem sollen mehr Frauen in den Landtag. Sie stellen derzeit ein knappes Viertel der Abgeordneten.

In der Sitzung der dafür eingerichteten Arbeitsgruppe haben die Koalitionsspitzen am Dienstagmorgen nun über einen neuen Kompromiss gesprochen. Wie die „Schwäbische Zeitung“ aus Koalitionskreisen erfuhr, soll demnach jede Partei auf einem Parteitag vor einer Wahl darüber entscheiden, wie sie ihre Zweitmandate verteilen möchte. An den 70 Direktmandaten soll sich nichts ändern. Es geht um die Vergabe der 50 weiteren Sitzen im Landtag.

Folgt die CDU dann dem Willen der Landtagsfraktion, würde alles bleiben wie bisher. Es würden diejenigen Kandidaten ins Parlament einziehen, die zwar nicht das Direktmandat in ihrem Wahlkreis gewonnen haben, aber in ihrem Regierungspräsidium viele Stimmen erringen konnten. Die Grünen könnten indes eine Liste einführen, über die sie dafür sorgen könnten, dass mehr Frauen und Kandidaten mit Migrationshintergrund oder Behinderungen in den Landtag einziehen.

Die Koalitionäre beziehen sich als Erklärung für den Vorschlag auf Rheinland-Pfalz. Dort gibt es bereits einen Mix an Verfahren zur Verteilung der Mandate nach der Landtagswahl. Manche Parteien nutzen dafür Landeslisten, andere Bezirkslisten. Nun wollen die Koalitionäre den Vorschlag prüfen und nach Ostern erneut darüber sprechen.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Sandra Detzer, äußert sich auf Anfrage optimistisch. „Wir begrüßen, dass der Innenminister einen Kompromissvorschlag gemacht hat“, sagt sie der „Schwäbischen Zeitung“. Wir sehen aber auch, dass es damit nicht auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags eins zu eins hinauslaufen würde. Deshalb werden wir den Vorschlag jetzt prüfen.“