CDU-Landeschef Thomas Strobl hat vor den Parteigremien des Landesverbands seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur für den nächsten Landtagswahlkampf erklärt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend aus Teilnehmerkreisen. Strobl schlug demnach Präsidium und Parteivorstand am Montagabend Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin vor. Sie soll für die Partei 2021 ins Rennen gehen. Eisenmann soll auf einem Parteitag als Spitzenkandidatin nominiert werden. Strobl will demnach aber Innenminister und Landesvorsitzender bleiben. Die Einigung habe viel Applaus erhalten, hieß es.

Eisenmann hat damit die Chance, die erste Ministerpräsidentin Baden-Württembergs zu werden. Womöglich muss sie 2021 gegen den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ins Feld ziehen, sollte dieser nochmal antreten.

Strobl und Eisenmann wollen sich am Dienstag um 9.00 Uhr auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Landesgeschäftsstelle der CDU in Stuttgart erklären und die Einigung offiziell bekanntgeben. Die CDU-Fraktion kommt um 13.00 Uhr zu einem außerplanmäßigen Treffen zusammen. Die Machtverschiebung wird auch die Funktions- und Mandatsträgerkonferenz des CDU-Landesverbands um 20.00 Uhr in Stuttgart überlagern.