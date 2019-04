Strobl, Kretschmann und ein Hauch Glamour

Der Glamour der Politik hält sich im Alltag sehr in Grenzen. Erst recht, wenn man Minister in Stuttgart und nicht in Berlin ist. Hockete hier, Heckenbeerlesfeschtle da – und das sind die angenehmeren Termine. Südwest-Innenminister Thomas Strobl hatte jüngst Glück. Die „Bild“-Zeitung fragte, ob sich der CDU-Mann mit der neuen Miss Germany treffen wolle. Wollte er, und so entstand am Stuttgarter Flughafen ein arg hübsches Foto. Die Schönheit, eine Polizistin, neben ihrem obersten Dienstherrn im amtlichen Hubschrauber. Die Dame träumt nämlich von einer Karriere über den Wolken.

Doch selbst diesen Hauch Glamour missgönnt die FDP dem CDU-Minister. Misstrauisch wollten die Liberalen wissen: Flog Strobl mit dem Hubschrauber zum Termin? Vergeudete er Geld des Steuerzahlers, um sich im Glanz der schönsten Deutschen zu sonnen? Enttäuschend fällt die Antwort aus: Nein, der Hubschrauber steht immer am Airport. Der Minister kam mit einem schnöden Linienflieger aus Berlin. Er hatte nur ein paar Minuten mit der Dame, bis es zum nächsten Termin ging, eine Hockete wahrscheinlich. Also kein Skandal, nicht mal ein Skandälchen. Häme gab es trotzdem: „Bei Innenminister Strobl ist nie ganz klar, womit er gerade landet – wenn er überhaupt landet“, spottete FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Strobl darf sich trösten. Er hatte seine fünf Minuten Glamour, keinen Skandal und nette Begleitung. Da ging es seinem Boss, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, schon schlechter. Der Grüne flog im 2018 tatsächlich mit dem Heli zu einem Termin – und erntete dafür böse Kritik: Eine CO2-Schleuder als Verkehrsmittel, das verzeiht der grüne Weltretter-Wähler nicht. Und wofür der Ärger? Eine nette Dame? Ein Glas Champagner? Glamour? Nein. Der Mann flog ins Moor. Als Grüner hat man eben viel zu retten, aber nicht viel zu lachen. (tja)