Innenminister Strobl stellt sich selbst ein Bein - wieder einmal

Thomas Strobl zeichnet von sich gern das Bild eines Marathonläufers. Schwächephasen und Rückschläge überwindend, ganz im Dienste der Bürger und seiner Partei. Dabei, so die Erzählung, werfen ihm andere Stöcke zwischen die Beine - Journalisten, Opposition, parteiinterne Kritiker.

Tatsächlich ist Strobl zäh. Seine Laufbahn galt schon sehr oft als politisch beendet, aber am Ende stand in den Reihen der von Wahlniederlagen gebeutelten CDU in Baden-Württemberg einer immer noch da: Thomas Strobl.

Der Innenminister stellt sich selbst gern ein Bein

Doch der Innenminister verirrt sich auf der Strecke gern mal, stellt sich selbst ein Bein oder läuft direkt in ein Hindernis, statt es zu überwinden. So ist es auch in der aktuellen Briefaffäre.

Ob sich Strobl strafbar gemacht hat, ist auch unter Spitzenjuristen umstritten. Er hat einen Anwaltsbrief an Journalisten weitergeben, es ging um einen hochrangigen Mitarbeiter Strobls. Moralisch darf man vom obersten Dienstherrn der Polizei jedoch schon erwarten, dass er seine Untergebenen schützt.

Auch dann und erst recht, wenn diese im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen wegen sexueller Belästigung stehen. Auch dann, wenn aus der Polizei selbst manches gegen den Minister durchgestochen wurde.

Frappierende politische Naivität

Strobl sagt, er habe jeden Eindruck der Mauschelei verhindern wollen und den Brief deswegen öffentlich gemacht. Aber er hätte dies auch anders tun können - warum hat er zum Beispiel den Brief nicht erst der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gegeben?

Wahrscheinlicher ist, dass ihn ein Motiv sehr stark trieb: sich selbst gut darzustellen und von Vorwürfen reinzuwaschen. Das ist menschlich verständlich, politisch aber mindestens sehr ungeschickt. Diese politische Naivität ist frappierend. Zumal Strobl sie mehrfach an den Tag gelegt hat, die Lernkurve ist flach.

Kretschmann will vor allem eins: Ruhe

Die CDU hält an Strobl fest, weil es für sie aus strategischen Gründen am besten ist. Das gilt auch für Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der nichts mehr hasst als Unruhe in der Regierung.

Marathonläufer Strobl als Auslaufmodell

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel gilt als Anwärter auf Strobls Nachfolge an der Parteispitze - und möglicher Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl. Strobl darf jetzt noch ein bisschen weitermachen. Aber lange wird die Geduld der CDU mit ihren ohnehin wenig geliebten Chef nicht mehr halten. Der Marathonläufer ist zum Auslaufmodell geworden.