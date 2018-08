Strobl gegen „Spurwechsel“ für abgelehnte Asylbewerber

In der Debatte um ein Einwanderungsgesetz hat sich CDU-Bundesvize Thomas Strobl (CDU) gegen einen „Spurwechsel“ von abgelehnten Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt ausgesprochen. Strobl, der auch baden-württembergischer Vizeregierungschef ist, sagte am Montag: „Wir werden keine illegale Zuwanderung - also die unbegründete Asylsuche und vorgetäuschte Fluchtgründe - durch nachträgliche Legalisierung honorieren, um damit aller Welt zu signalisieren: Kommt nur zu uns, ihr werdet schon irgendwann richtig einsortiert.“ Dieser Spurwechsel führe von der Fahrbahn ab.

Deutschland werde sich mit dem geplanten Zuwanderungsgesetz für ausländische Arbeitskräfte öffnen, die man brauche und denen man unbürokratisch Arbeitsplätze anbieten werde. „Die Unternehmen sollen wissen: Sie sind nicht auf illegale Einwanderer angewiesen, weil wir ihnen künftig für jeden freien Arbeitsplatz die Anwerbung legaler Arbeitsmigranten anbieten werden“, sagte Strobl. Die SPD fordert hingegen, abgelehnten Asylbewerbern auch dann eine Arbeitsperspektive zu eröffnen, wenn sie ein langes Asylverfahren hinter sich haben. SPD-Bundeschefin Andrea Nahles hatte gesagt, so einen Spurwechsel werde ihre Partei in der Bundesregierung durchsetzen.