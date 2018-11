Laut eines Brandbriefs will Baden-Württembergs Innenminister härter gegen Migranten vorgehen, die sich gegen eine Abschiebung wehren.

Das berichtet die Bild am Sonntag unter Berufung auf einen Brief von Thomas Strobl an Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Schärfung der Rechtsordnung

Demnach will Strobl in jüngster Zeit festgestellt haben, dass "unser bestehenden Ausländerrecht an seine Grenzen stößt". Er plädiere daher für "Schärfungen" der Rechtsordnung.

Insbesondere will Strobl bei Abschiebungen von Migranten, die bereits in anderen europäischen Ländern registriert waren, mehr Härte durchsetzen. Solche Abschiebungen würden immer wieder wegen Widerstands von Abschiebekandidaten und aggressivem Verhalten gegen Polizisten scheitern.

Spontanhaft oder Abschiebehaft?

In solche Fällen will Strobl nun eine bislang laut Dublin-Verordnung nicht mögliche "Spontanhaft" für Migranten einführen. Dafür sollen unter anderem in der Nähe von Flughäfen besondere Haftplätze eingeführt werden und Abschiebungen so effektiver werden.

Wie der SWR berichtet ist es aber auch bisher schon möglich, Migranten bis zu vier Tage in Abschiebehaft zu nehmen - allerdings mit richterlichem Beschluss.