Strobl begrüßt Schäubles Vorstoß zu Bundesrat-Abstimmungen

CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat die Gedanken von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) über Verfahrensänderungen im Bundesrat begrüßt. „Man geht nicht in die Politik, um sich zu enthalten“, sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Landesparteitages in Weingarten im Kreis Ravensburg. „In der Politik will man gestalten, das macht man nicht, indem man sich enthält und raushält.“ Strobl sagte, die Landesregierung tue alles dafür, dass sich Baden-Württemberg so selten wie nur irgend möglich enthalte. „Dass Enthaltungen im Bundesrat wie ein Nein wirken, ist ein Blockadeinstrument.“

Schäuble hatte sich in der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag) dafür ausgesprochen, das Abstimmungsverfahren in der Länderkammer zu ändern und Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen zu werten. Dann müssten Landesregierungen Entscheidungen treffen, argumentierte Schäuble. Derzeit wirken Enthaltungen in der Praxis wie Nein-Stimmen.