Strobl: Allianzen für Sicherheit in Stadien funktionieren

Stadionallianzen für mehr Sicherheit in Fußball-Stadien aus Behörden, Vereinen, Verbänden und Fan-Vertretern funktionieren nach Meinung von Innenminister Thomas Strobl. „Ich kann unsere Stadionallianzen stand heute als ein Erfolgsmodell bezeichnen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Stuttgart nach dem ersten Jahr. „Wir sind auf einem wirklich guten Weg. Freilich, und das betone ich, wir sind nicht am Ziel“,

Strobl verwies auf rückläufige Zahlen in den relevanten Bereichen. Die Polizei sei mit weniger Einsatzstunden ausgekommen und das Land habe Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro gespart. Auch Vertreter der Bundesliga-Vereine TSG Hoffenheim und VfB Stuttgart lobten die bundesweit einzigartige Initiative als guten Schritt. Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, sagte: „Hier, an unterschiedlichen Standorten, scheint es sich bewährt zu haben.“

Die Stadionallianzen sind eine Reaktion auf massive Probleme in der Saison 2016/2017, als es unter anderem bei der Partie VfB Stuttgart gegen Karlsruher SC und Karlsruher SC gegen Dynamo Dresden zu Gewalt und dem Einsatz von Pyrotechnik im Stadion gekommen war. Durch Auf- und Abstiege gab es vergleichbar brisante Begegnungen in der vergangenen Saison allerdings nicht. „Es ist der Eindruck der Akteure, dass die positive Entwicklung nicht nur der günstigeren Ligenkonstellation geschuldet ist, sondern schon auch mit der Arbeit unserer Stadionallianzen zu tun hat“, sagte Strobl.

Innenministerium Baden-Württemberg