Strobl-Affäre: Grüne und CDU für Untersuchungsausschuss

Grüne und CDU wollen sich nach eigenen Angaben an der Aufklärung im geplanten Untersuchungsausschuss zur Affäre um Innenminister Thomas Strobl (CDU) und zur sexuellen Belästigung bei der Polizei beteiligen. „Natürlich wird sich auch unsere Fraktion an einer fairen und transparenten Aufarbeitung der Vorkommnisse beteiligen und in einem Untersuchungsausschuss einen Beitrag zur Aufklärung leisten“, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Daniel Lede Abal, am Dienstag mit.

Zuvor hatten die oppositionellen Fraktionen von SPD und FDP die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen. Über ihn soll am Mittwoch im Landtag beraten werden. Der Ausschuss soll nicht nur die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Strobl beleuchten, sondern auch die Beförderungspraxis und das Thema sexuelle Belästigung bei der Polizei unter die Lupe nehmen. „Die Vorgänge im Innenministerium werfen für die Opposition weitere offene Fragen auf“, sagte Lede Abal. „FDP und SPD haben sich deshalb dazu entschieden, den Sachverhalt im Parlament aufklären zu wollen - das ist ihr gutes Recht.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Deuschle, sagte der dpa, man werde den Ausschuss „unaufgeregt, gelassen und natürlich konstruktiv“ angehen. Man respektiere das Recht der Opposition, einen Ausschuss einzusetzen. Klar sei aber auch, dass ein Untersuchungsausschuss ein wichtiges Instrument der seriösen Aufklärung sei und nicht der „billigen Effekthascherei“. „Wie auch immer der konkrete Gegenstand des Untersuchungsausschusses lautet: Wir werden die Thematik sauber aufklären und uns dabei aber nicht von der Hysterie und dem oppositionellen Marktgeschrei von SPD und FDP anstecken lassen.“

Der CDU-Politiker und Vize-Regierungschef Strobl steht massiv unter Druck, weil er ein Schreiben des Anwalts eines ranghohen Polizisten an einen Journalisten weitergeleitet hatte. Gegen den Beamten wird wegen sexueller Belästigung ermittelt, er ist vom Dienst suspendiert. Die Opposition hält Strobl vor, mit der Weitergabe des Schreibens mehrere Gesetze gebrochen zu haben. Nachdem Strobl Anfang Mai die Weitergabe des Schreibens eingeräumt hatte, leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen ein.

© dpa-infocom, dpa:220531-99-498099/2