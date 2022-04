Stretch bleibt bei den Bietigheim Steelers

Angreifer C.J. Stretch wird auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Bietigheim Steelers auflaufen. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Mit 15 Toren und 32 Assists war der 32 Jahre alte Amerikaner in dieser Spielzeit eine der Schlüsselfiguren für die Schwaben. „Seine Vorlagen und sein Spielwitz sollen uns auch in der neuen Saison helfen, unser Ziel zu erreichen“, sagte der Geschäftsführer der Steelers, Volker Schoch.

Vereinsmitteilung

