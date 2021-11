Strengere Corona-Regeln: Landtag kommt zusammen

In Baden-Württemberg treten am Mittwoch noch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Kraft. Weil die Intensivstationen im Land volllaufen, reicht der Impfnachweis künftig bei Veranstaltungen und in Bars und Clubs nicht mehr aus. Geimpfte und Genesene müssen nun zusätzlich einen negativen Test vorzeigen. Das soll Veranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Stadt- und Volksfeste, Stadtführungen und Informations-, Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen betreffen - genauso wie Weihnachtsmärkte.

Auch für Ungeimpfte gelten noch strengere Beschränkungen. Sie dürfen in Hotspots künftig nachts nur noch mit triftigem Grund vor die Tür. In Hotspot-Regionen haben Ungeimpfte zudem keinen Zutritt mehr zu den meisten Geschäften und Märkten - die Grundversorgung etwa mit Lebensmitteln ist ausgenommen.

Der Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um die neuen Maßnahmen zu debattieren.

