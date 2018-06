Streitende Psychiatriepatienten: Mann durch Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen Psychiatriepatienten in Emmendingen ist ein 29-Jähriger schwer durch Messerstiche verletzt worden. Der Aufenthalt des Tatverdächtigen war zunächst unklar, am Donnerstagnachmittag konnte der 32-Jährige allerdings in seiner Wohnung in Kehl (Ortenaukreis) festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Fest steht bislang nur, dass sich die Männer kannten. Der Vorfall auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie geschah am späten Mittwochabend vor einer Station im Freien. Der Schwerverletzte wurde in die Uniklinik Freiburg gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht mehr.