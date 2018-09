Streit zwischen Frischvermählten sorgt für Polizeieinsatz

Ein Streit zwischen einem frisch verheirateten Paar in der Hochzeitsnacht hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte wegen der lautstarken Auseinandersetzung der Eheleute am Donnerstagabend die Polizei gerufen. Er hatte die 32-jährige Frau vor einer Gaststätte in Inzlingen (Kreis Lörrach) laut weinen gehört. Als eine Streife kam, hatte sich die Lage aber schon wieder beruhigt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Deshalb kam es lediglich zu einer Ermahnung. Grund für den Streit war demnach der Alkoholkonsum des 21 Jahre alten Ehemannes auf der Hochzeitsfeier.

Pressemitteilung Polizei