Bei einem Streit zwischen Betrunkenen in Biberach (Ortenaukreis) hat ein 27-Jähriger mehrere Schnittverletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 27-Jährigen und einer 40 Jahre alten Frau gekommen. Als der später Verletzte die Frau zu Boden stieß, griff ein 29-Jähriger ein. Er brach den Hals einer Flasche ab und attackierte den 27-Jährigen am Freitagnachmittag. Der Angegriffene wehrte sich und verletzte sich dabei an Hand und Stirn. Kurz darauf flüchtete der Verletzte in die Innenstadt. Dort fanden Beamte ihn später. Er wurde in eine Klinik gebracht, sein Kontrahent in eine Zelle. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und schwerer Körperverletzung.

Mitteilung Polizei