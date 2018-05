Streit zwischen Bauern eskaliert: mit Viehstock und Messer

Ein Streit zweier Landwirte ist in Bad Ditzenbach (Kreis Göppingen) in Attacken mit Viehstock und Messer gegipfelt. Einer von beiden soll zwischenzeitlich auch mit einem Auto auf den anderen zugefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwischen den Bauern schwelte demnach schon länger ein Streit - am Sonntag gingen sie schließlich aufeinander los. Die Ursache war zunächst aber unklar. Laut Polizei verletzten sich die beiden mit dem Viehstock und dem Messer gegenseitig und mussten sich ärztlich behandeln lassen. Die Polizei beschlagnahmte neben Stock und Messer auch den Führerschein des Landwirts, der auf den anderen zugefahren sein soll. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit.

