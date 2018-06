Streit unter Nachbarn in Karlsruhe endet in Schlägerei

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Nachbarschaftsstreit über laute Musik hat sich in Karlsruhe zu einer Schlägerei entwickelt. Zwei 20 und 22 Jahre alte Brüder stritten zunächst verbal mit dem Nachbarn und seinem 21-jährigen Besucher, da der 26-Jährige offenbar zu laut Musik gehört hatte, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Bei der anschließenden Prügelei wurde der 20-Jährige gegen die Glastür einer Wohnungstür geschleudert und erlitt eine Schnittverletzung am Arm. Der Mann wurde in einer Klinik operiert. Sein Bruder und die beiden anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Bei der Auseinandersetzung sei Alkohol im Spiel gewesen. Gegen das Quartett wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.