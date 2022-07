Streit ums Gymnasium im Südwesten: Initiative will Volksantrag zu G9

Kaum eine Schulreform ist so umstritten wie die Einführung des Abiturs nach der 12. Stufe 2012. Während viele Bundesländer seither von G8 zu G9 zurückgekehrt sind, hält Baden-Württemberg an dem Modell fest. Umfragen zeigen indes eine deutliche Zustimmung der Bürger zum neunjährigen Gymnasium. Eine Initiative will die Stimmung nutzen und plant einen Volksantrag.

„Man muss sich schon fragen: Was machen wir da eigentlich mit unseren Kindern?“, sagt Anja Plesch-Krubner über das achtjährige Gymnasium. Zu viel Stress, keine Zeit mehr für Kreativität, Sozialkontakte, Engagement und Freizeit – die Liste an Kritikpunkten, die sie und Corinna Fellner anbringen, ist lang. Gemeinsam engagieren sie sich seit 2017 für eine Abkehr vom G8-Modell.

Rückkehr zum alten System

Beide haben Kinder, die achtjährige Gymnasien besuchen. „Es fehlt massiv an Zeit, etwa für den Sportverein. Und wenn doch Training angeboten wird, dann aufgrund der langen Unterrichtszeiten erst spät abends, sodass die Kinder um halb zwölf im Bett liegen und kurz nach dem Sport nicht einschlafen können“, sagt Fellner. Gleichzeitig würden Gymnasiasten aus dem Südwesten gegenüber denen aus anderen Bundesländern benachteiligt. Sie konkurrierten mit jenen um Studienplätze, die Lerninhalte ein Jahr länger vermittelt bekommen.

Alle westdeutschen Bundesländer sind zu G9 zurückgekehrt, oder sie sind auf dem Weg dorthin. In Bayern etwa wurde G8 im Schuljahr 2018/2019 beendet. Der Landtag hatte dort 2017 mit Stimmen aus allen Fraktionen dafür abgestimmt – auch aus der CSU, die sich zuvor jahrelang für G8 eingesetzt hatte. Im Saarland steht der Wechsel nach den Sommerferien an. In Baden-Württemberg hat sich die grün-schwarze Regierung im Koalitionsvertrag allerdings klar zu G8 bekannt: „Keine Strukturdebatte: Das achtjährige Gymnasium bleibt die Regelform“, heißt es dort.

Studie mit unterschiedlichen Befunden

Auf Anfrage heißt es aus dem Kultusministerium, die Koalition wolle das „achtjährige Gymnasium pädagogisch weiterentwickeln“. Man stehe „mit vielen am Schulleben beteiligten fortlaufend in Kontakt und im Gespräch“. Die Rückmeldungen zeigten, dass „die meisten Schülerinnen und Schüler mit dem achtjährigen Gymnasium gut zurechtkommen“.

Ein Sprecher verweist auf eine Studie von 2017, in der keine Leistungsunterschiede in Mathe und Physik und nur geringe in Biologie festgestellt wurden. Gleichzeitig zeigten die Befunde aber bei G9-Absolventen nachweislich bessere Englischkenntnisse. Unerwähnt lässt der Ministeriumssprecher, dass die Untersuchung den G8-Absolventen eine deutlich höhere schulische Beanspruchung und gesundheitliche Beschwerden bescheinigte. Aber: „Im Hinblick auf das Freizeitverhalten fanden sich uneinheitliche Ergebnisse.“

Volksantrag soll in den Landtag

Mit der Initiative „G9 jetzt“ wollen Plesch-Krubner und Fellner eine Rückkehr zum G9-Modell anstoßen. Mit einer Option allerdings auf eine verkürzte Schulzeit für begabte Schülerinnen und Schüler. Zwei Petitionen haben sie gestartet, trotz mehr als 80 000 Unterschriften herrscht Ernüchterung. „Man muss feststellen, dass Petitionen allein in Baden-Württemberg wenig bewirken“, sagt Fellner. Deshalb wollen sie jetzt einen Volksantrag starten.

Dafür müssen sie Unterschriften von 0,5 Prozent der Wahlberechtigten sammeln – also etwa 40 000. Gelingt das, muss sich der Landtag des Themas annehmen und über einen Gesetzesvorschlag abstimmen, den die Initiative einreichen will. „Die Unterschriften müssen allerdings jeweils einzeln auf Papier eingereicht werden. Das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand“, sagt Plesch-Krubner. Zudem gebe es noch offene Fragen – etwa die, ob 16-Jährige angesichts der anstehenden Absenkung des Wahlalters im Land stimmberechtigt wären. Solche Verfahrensfragen müssten noch mit dem Landtag abgeklärt werden. Erste Unterschriften will die Initiative zum Schuljahresbeginn sammeln.

Klare Mehrheit für G9

Sollte der Gesetzesvorschlag im Landtag abgelehnt werden, kann eine Volksabstimmung folgen. In dieser entscheidet die Mehrheit, allerdings muss mindestens ein Fünftel der stimmberechtigten Bürger zustimmen. Trotz dieser Hürden ist sich Plesch-Krubner sicher, die Ziele zu erreichen. „Klar schaffen wir es, auch wenn es natürlich arbeitsintensiv sein wird“, sagt sie. Die Zahlen scheinen ihr Recht zu geben. Der Philologenverband (PhV), der die Gymnasiallehrer vertritt, hat das Institut Forsa zu Jahresbeginn mit einer Umfrage beauftragt. Demnach sprachen sich 91 Prozent der befragten Eltern für G9 als Regelfall aus. Nur sechs Prozent unterstützten G8.

PhV-Landeschef Ralf Scholl unterstützt die Ziele des möglichen Volksbegehrens. Die G-8-Reform habe ihr Ziel, junge Menschen früher in den Arbeitsmarkt zu bringen „verfehlt“, sagt er. Am Ende hätten die jungen Leute zwar mit 18 Jahren ihr Abitur, wüssten aber nicht, wer sie seien oder was sie anstrebten. Statt Ausbildung oder Studium zu beginnen, reisten viele oder legten ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ein.

Weniger wohlwollend werden die Bestrebungen zur G9-Wiedereinführung beim Verein für Gemeinschaftsschulen aufgenommen. Vorsitzender Matthias Wagner-Uhl zeigt sich überzeugt, dass die Angebote für einen neunjährigen Weg zum Abitur dank Gemeinschaftsschulen und beruflichen Gymnasien ausreichten. Qualitätsunterschiede könne er nicht feststellem. „Am Ende schreiben alle ein einheitliches Abitur“ sagt er – große Notenunterschiede seien nicht erkennbar. Wenn allgemeinbildende Gymnasien weiterhin attraktiv für besonders engagierte Schülerinnen und Schüler sein wollten, könne das achtjährige Abitur nicht schaden.