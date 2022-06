Streit um Stiftung: Verwaltungsgerichtshof verhandelt

Der Streit um die millionenschwere Zeppelin-Stiftung beschäftigt heute (9.00 Uhr) den Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg in Mannheim. Der Urenkel des Luftschiffpioniers Zeppelin, Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, und dessen Sohn Frederic wollen die Stiftung in Friedrichshafen aus städtischer Hand lösen. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim verhandelt, ob eine Klage überhaupt zulässig ist. Diese richtet sich gegen das Land, das vor Gericht vom Regierungspräsidium Tübingen vertreten wird.

Ziel der Kläger ist laut einem Sprecher von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin unter anderem, die ursprünglich selbstständige Stiftung wiederzubeleben - mit dem damaligen Zweck, die Luftfahrt zu fördern. Die Stadt Friedrichshafen steckt nach eigenen Angaben mit Hilfe der Stiftung aber viel Geld zum Beispiel in die Kinder- und Jugendarbeit und den Bildungs- und Erziehungsbereich.

Der Luftschiffbauer Ferdinand Graf von Zeppelin hatte die Stiftung 1908 gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie aufgelöst und die Verwaltung des Vermögens an die Stadt Friedrichshafen übertragen. Aus Sicht der beiden Brandenstein-Zeppelins geschah das unrechtmäßig.

Nachdem das Verwaltungsgericht Sigmaringen die Klage von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin und seinem Sohn Frederic im Januar 2020 abgewiesen hatte, haben die beiden Berufung eingelegt. Vor dem Verwaltungsgerichtshof ist am Dienstag nach Angaben eines Sprechers noch kein Urteil zu erwarten. Wann es vorliegen werde, sei noch unklar. Es werde aber relativ schnell gehen, sagte der Gerichtssprecher.

