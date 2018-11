Ein Streit um ein Rubbellos ist in Rastatt mit einem Polizeieinsatz zu Ende gegangen - und ohne Geld für den Besitzer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 53-Jähriger „durch den Erwerb eines Rubbelloses vom kleinen Glück geküsst worden“ und hatte am Donnerstag 15 Euro gewonnen. Doch das Glück währte nicht lange: Beim Freimachen des Loses beschädigte er es, so dass ihm der Gewinn nicht wie üblich sofort ausgezahlt wurde. Daraufhin wurde der Mann so zornig, dass Mitarbeiter des Ladens einen Alarm auslösten und die Polizei anrückte. Für den 53-Jährigen endete das Ganze ohne einen Cent: Er verschwand, bevor die Beamten eintrafen.

