Stuttgart (dpa/lsw) - Offener Streit bei der Internationalen Bachakademie: Der Vorstand der renommierten Stuttgarter Akademie setzt im brodelnden Konflikt mit dem Dirigenten und künstlerischen Leiter Helmuth Rilling (78) auf ein klärendes Gespräch im Januar, wie das Büro des Mäzens und Vorsitzenden des Vorstands, Berthold Leibinger, am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Bach-Experte und Akademiegründer Rilling hatte zuletzt den Rücktritt des Vorstands gefordert. Ansonsten werde er sich sofort zurückziehen. „Für mich ist die Grenze des Zumutbaren erreicht - mit diesem Vorstand kann und will ich nicht mehr zusammenarbeiten“, heißt es in einem Schreiben Rillings an Vorstand, Kuratorium und Förderkreis.

Bachakademie