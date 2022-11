Streit um OLG-Chefposten: Gericht verhandelt Klage

Darf die Richterschaft einen Personalvorschlag der Justizministerin aufhalten? Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat am Donnerstag über die Klage und den Eilantrag von Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) gegen ein solches Veto verhandelt. Vertreter des Justizministeriums machten deutlich, dass Gentges es nicht hinnehmen will, dass der Präsidialrat des Oberlandesgerichts Stuttgart ihre Kandidatin für den Chefsessel des OLG abgelehnt und einen eigenen Vorschlag gemacht hat. Damit habe das Richtergremium seine Kompetenzen überschritten. Richter Friedrich Klein ließ zu Beginn durchblicken, dass nicht klar sei, ob der Klageweg in diesem Fall überhaupt beschritten werden kann.

Er verwies darauf, dass es mit dem Richterwahlausschuss ein Gremium für solche Konflikte zwischen Regierung und Richterschaft gebe. Die Vertreter der Richterschaft erklärten, es sei schlüssig, dass dieser Ausschuss bei Meinungsverschiedenheiten hinzugezogen werde, ohne dass das Ministerium aus der Entscheidungsfindung herausfiele. Das Gremium besteht aus 15 Mitgliedern, 7 Richtern, 6 Abgeordneten und einem Rechtsanwalt. Die Ministerin gehört auch dazu, hat aber kein Stimmrecht.

Der Vorgang rund um die OLG-Kandidatur und die Nachfolge von Cornelia Horz hat Seltenheitswert in der jüngeren Justizgeschichte. Die bisherige OLG-Präsidentin ist seit Mai im Ruhestand. Gentges hatte für den Posten Beate Linkenheil, Abteilungsleiterin im Ministerium, vorgeschlagen. Der Präsidialrat sprach sich für Andreas Singer aus, den Präsidenten des Stuttgarter Landgerichts. Die Opposition im Landtag warf Gentges einen Frontalangriff auf die Justiz vor. Der Deutsche Richterbund kritisierte, die Ministerin habe den jahrzehntelangen Konsens über die Aufgaben und Befugnisse des Präsidialrats aufgekündigt.

