Streit um Maske in Bibliothek: Mitarbeiter niedergeschlagen

Weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollten haben zwei junge Männer in einer Bibliothek in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Mitarbeiter niedergeschlagen. Die beiden betraten die Bücherei am Donnerstag ohne Maske, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Aufforderung eines Angestellten, sich an die Corona-Regeln zu halten, ignorierten sie und liefen weiter. Als der Mitarbeiter ihnen folgte, kam es laut Polizei zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Als ihr Opfer am Boden lag, flüchteten die beiden Männer, die auf etwa 18 bis 20 Jahre geschätzt wurden. Der Mitarbeiter kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei