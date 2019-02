Von Ulm nach Augsburg in 30 Minuten: Das ist das Ziel der neuen ICE-Trasse, in deren Planung die Bahn nun offiziell einsteigt. Doch über die Route wird heftig gestritten. Soll sei neu gebaut werden oder die bisherige Strecke nutzen? Die Frage ist für ein anders Bahnprojekt wichtig: Ohne einen Ausbau der Trasse bis Günzburg gerät die Regio S-Bahn Donau-Iller in Gefahr.

Seit Dienstag ist klar: Eine Festlegung auf eine der beiden Routen für die neuen Gleise gibt es noch nicht. Dies betonte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel, am Donnerstag. Dort gab die Bahn den Startschuss für das etwa zwei Milliarden Euro teure Projekt in Augsburg. Das bedeutet aber lediglich den Einstieg in die detaillierten Planungen, wann Baubeginn sein soll und wann die ersten ICEs rollen, ist noch völlig offen.

Debatte um Streckenführung

Manche Politiker lehnen einen Neubau der Trasse ab, weil dies wesentlich schwieriger umzusetzen sei als der Ausbau der bisherigen Linie. Sie fürchten lange Planungs- und Bauzeiten. Umgekehrt sind die von der Deutschen Bahn (DB) angepeilten höheren Zuggeschwindigkeiten auf der alten Trasse möglicherweise nicht erreichbar. Die Züge hier sollen auf 250km/h beschleunigen. Diese Tempi sind künftig auch zwischen Frankfurt und Ulm möglich, wenn die Neubaustrecke ab Stuttgart in Betrieb geht – also voraussichtlich 2022

Deshalb wird intensiv darüber debattiert, ob die neue ICE-Strecke durch einen Ausbau der bisherigen, mehr als 160 Jahre alten Trasse oder durch einen kompletten Neubau an der Autobahn 8 (München-Stuttgart) erreicht werden soll. Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) sagte wie Josel, dass insbesondere der Dialog mit den Menschen in der Region wichtig sei. Das Bahnprojekt sei für Schwaben „eminent wichtig“, meinte der Minister.

Die rund 85 Kilometer lange ICE-Strecke ist Teil einer internationalen Ost-West-Verbindung quer durch Europa. Die werbewirksam als „Magistrale für Europa“ von Paris bis Budapest verkaufte Strecke hat aber hinter Ulm ein Tempoloch. Deswegen steht sie als „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2030. Damit schätzt auch Berlin die Strecke als so wichtig ein, dass eine Bundesmittel fließen werden. Viele Politiker in Schwaben bedauern immer noch, dass vor Jahrzehnten die ICE-Schnellstrecke von München nach Nürnberg über Ingolstadt und nicht über Augsburg geplant wurde. Dies dürfe sich nicht wiederholen, heißt es. Durch die ICE-Route durch Oberbayern hat Augsburg einen Teil seiner Fernverbindungen verloren.

Drittes Gleis soll Netz entlasten

Bei der Auftaktveranstaltung zur Strecke Augsburg-Ulm meldeten sich etliche Kommunalpolitiker aus der Region zu Wort und forderten, dass bei dem Bauprojekt der Nah- und Regionalverkehr „nicht abgehängt wird“. Es dürfe daher nicht nur nach den Bedürfnissen des Fernverkehrs entschieden werden.

Zu diesen gehört die Frage, wie eine künftige S-Bahn Donau-Iller sich mit der neuen Trasse verträgt. Ohne ein drittes Gleis von Ulm bis Günzburg dürfte das schwierig werden. Schon jetzt drängen sich die Züge auf je einem Gleis pro Fahrtrichtung. Die Regio-S-Bahn soll unter anderem Aalen, Biberach und Riedlingen besser anbinden. 1, Millionen Menschen in fünf Landkreisen und drei Städten sollen profitieren. Kommunen in Baden-Württemberg und Bayern planen das Projekt gemeinsam. Die Verantwortlichen fordern vor allem rasche Lösungen. Über welche Trasse sei nicht so wichtig, Hauptsache es tue sich rasch etwas bei dritten Gleis.

Für dieses kämpfen auch rund um Augsburg Bürgermeister seit Langem ein drittes Gleis. Denn hier stauen sich Fern-, regional- und Güterzüge , gerade von und ab München. Die Regionalzüge müssen häufig in Bahnhöfen warten und Fernzüge durchlassen, weil es nur ein Gleis in jede Richtung gibt

Für die neue Strecke will die DB nun in den Dialog mit den Gemeinden treten. Deswegen soll noch in diesem Jahr ein eigenes DB-Projektbüro in Augsburg eröffnet werden.