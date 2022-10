Streit um Flüchtlingskosten: Bayaz schlägt „Machtwort“ vor

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) erwartet vom Bund höhere Zuschüsse zu den Flüchtlingskosten der Länder. Es gebe eine „klare Zusage“ des Bundes aus dem Frühjahr, sich bei steigenden Flüchtlingszahlen finanziell an den Kosten für die Versorgung zu beteiligen, sagte Bayaz am Mittwoch im Landtag in Stuttgart.

Das Land habe sei Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als 134.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Beim Treffen von Bund und Ländern am nächsten Mittwoch müsse endlich eine Lösung her, „von mir aus auch mit einem Machtwort, wieder mal mit einem Machtwort des Bundeskanzlers“. Der Grüne spielte damit auf das „Machtwort“ von Kanzler Olaf Scholz in der Frage einer längeren Laufzeit für die verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland an.

Bayaz brachte den Entwurf für den Doppelhaushalt ins Parlament ein. Grün-Schwarz will keine neuen Schulden aufnehmen. Der Minister räumte angesichts der Krise ein, er könne noch nicht sagen, ob die Koalition im Rahmen der Schuldenbremse in den kommenden zwei Jahren neue Kredite aufnehmen müsse. Klar sei, dass der Haushalt mit vielen Unwägbarkeiten behaftet sei. Als erstes müsse man die Steuerschätzung Ende der Woche abwarten. „Wir haben erste Hinweise, dass die Zahlen ganz gut aussehen“, sagte Bayaz. Hintergrund dafür ist, dass der Staat über die Umsatzsteuer von der hohen Inflation profitiert. Bayaz sagte, er halte es für wichtig, dass weiteres Geld in die Risikorücklage fließe.

