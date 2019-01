Streit um Feinstaub- und Stickoxid-Grenzwerte führt zu Krach bei Grün-Schwarz

Die Botschaft aus dem fernen Kloster Schöntal ist deutlich, und sie bringt den Koalitionspartner ordentlich auf die Palme: Die Südwest-CDU fordert bei ihrer Klausurtagung am Wochenende eine neue Festlegung der Stickoxid-Grenzwerte auf den Straßen. Auch die Standorte der Messstationen in Baden-Württemberg müssten überprüft werden. „Ziel dieser Maßnahmen sollte das Aussetzen der Diesel-4-Fahrverbote, jedenfalls die Verhinderung von Diesel-5-Fahrverboten sein“, heißt es in der „Schöntaler Erklärung“.

Damit flammt in der Koalition von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) ein Konflikt um die Fahrverbote wieder auf. Nur mit Ach und Krach hatte sich die grün-schwarze Regierung im vergangenen Jahr auf flächendeckende Fahrverbote für Euro-4-Diesel zum 1. Januar 2019 zur Luftreinhaltung in Stuttgart geeinigt. Kretschmanns Regierung wollte Verbote eigentlich vermeiden. Letztlich sah sie sich aber nach Gerichtsentscheidungen dazu gezwungen — obwohl Fahrverbote im Land der Tüftler, in der Heimatstadt der Autobauer Daimler und Porsche höchst heikel sind. Kretschmann bekräftigt am Dienstag: „Gesetze, solange sie nicht geändert sind, gelten. Gerichtsurteile, solange sie nicht durch ein Berufungsgericht geändert werden, sind verbindlich.“

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) meinte Mitte Januar, dass die Fahrverbote weniger Probleme machten als die öffentliche Debatte dazu vermuten ließ. Wenn er sich da mal nicht geirrt hat: In Stuttgart gehen immer mehr Gegner der Verbote auf die Straßen. Erst waren es 250 Teilnehmer, dann 700 und zuletzt 1200. Dass nun mehr als hundert Lungenärzte an der wissenschaftlichen Grundlage der Stickoxid-Grenzwerte zweifeln, befeuert die Debatte. Auch wenn das viel beachtete Positionspapier nur von einem Bruchteil der Lungenexperten in Deutschland unterschrieben wurde. So mancher Politiker fürchtet einen Widerstand, der eines Tages die Schlagkraft der Proteste gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 erreichen könnte. Kretschmann beteuert hingegen: „Ich fürchte mich nicht.“

Gesetze, solange sie nicht geändert sind, gelten. Gerichtsurteile, solange sie nicht durch ein Berufungsgericht geändert werden, sind verbindlich. Winfried Kretschmann

Aber die mitregierende CDU wird zunehmend nervös. Im Mai stehen Europa- und Kommunalwahlen an. Danach wollen die Christdemokraten ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 küren. Alte Grabenkämpfe beschäftigen die Partei, auch wenn sie in Schöntal um Geschlossenheit bemüht war. Landeschef Thomas Strobl (CDU) wird parteiintern auch für seine Nähe zu Kretschmann kritisiert.

Was die Partei eint, ist die Ablehnung von Fahrverboten. Die CDU wirft den Grünen einen Feldzug gegen den Diesel vor und startet deshalb einen Feldzug gegen Grenzwerte. Viele haben die Demütigung nie verkraftet, nach Jahrzehnten an der Macht nun Juniorpartner der Grünen zu sein. Sie wollen wieder zu alter Stärke im Südwesten zurückfinden. Der Schöntaler Beschluss für ein Moratorium der Grenzwerte streichelt die konservative Seele. Dafür nehmen die Christdemokraten ein frostiges Klima in der Koalition in Kauf.

Winfried Kretschmann am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. (Foto: dpa)

Die Grünen-Landesspitze hält der CDU Populismus und Polemik vor. Kretschmann versucht am Dienstag, den Konflikt herunterzuspielen. Sowohl die Grenzwerte für Stickoxid als auch die Standorte der Messstationen würden doch längst überprüft — von der Europäischen Union beziehungsweise von der Bundesregierung. Seine Reaktion lässt allerdings erahnen, dass es auch in ihm grummelt. „Ich bin doch nicht verantwortlich für die Erklärungen anderer Parteien“, meint er recht unwirsch. „Die können erklären, was sie lustig sind.“

Ganz so einfach ist es aber nicht: Kretschmanns Koalition hatte die Frage vertagt, ob auch Diesel der Euronorm 5 außerhalb der Stuttgarter Umweltzone bleiben müssen. Die Entscheidung dazu will sie abhängig machen von der Wirkung eines Luftreinhaltepaketes: Wenn zum 1. Juli 2019 die Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxid Ende 2019 „nicht in Sicht“ ist, sollen Fahrverbote für Euro-5-Diesel für Anfang 2020 vorbereitet werden — wenn sie dann noch nötig sind. Was „in Sicht“ heißt, hat die Koalition aber nicht definiert. Dass Grüne und CDU die Passage unterschiedlich auslegen, scheint absehbar.

Seit knapp drei Wochen dürfen Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euronorm 4 nicht mehr von außerhalb nach Stuttgart fahren. Ab 1. April gilt das Fahrverbot auch für die Stuttgarter selbst. Das ist zwar schon lange beschlossene Sache, trotzdem gehen erst jetzt die Gegner des Verbots auf die Straße um zu demonstrieren.