Streit im Wald: Rückepferd oder schweres Gerät?

Die Pferdedame Susi zieht an, Ketten strecken sich klirrend, der Fichtenstamm kommt in Bewegung. Holzrücken wie einst. Hinten hat Johannes Nessensohn die Zügel in der Hand. Der drahtige Mann gibt Laute von sich, die so ähnlich wie „hü“ klingen. Für Beobachter bietet sich ein Bild, das Nostalgie verheißt – und damit dem Klischee von einer einstigen angeblich schonenden Forstwirtschaft ohne tonnenschwere Maschinen entspricht.

Mancher Spaziergänger hängt der idealisierten tierischen Holzarbeit nach: „Dann sieht der Wald wenigstens nicht wie ein zerwühlter Panzerübungsplatz aus“, ist immer wieder zu vernehmen, wenn man auf Forstwegen Naturschwärmer trifft. Ihr Feindbild sind Vollernter und Rückezüge, mechanisierte Symbole gegenwärtiger Forstwirtschaft. Der ständige Streit darüber bricht zuverlässig aus, wenn im Herbst die Hauptsaison des Holzeinschlags beginnt.

Mehr Pferde in den Wald

Gerne folgt von Maschinenskeptikern die Forderung: „Mehr Pferde in den Wald“. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass auf diese Weise der Waldboden weniger verdichtet würde als beim Druck durch Maschinen. Ein Zusammenquetschen der Erde zerstört nun einmal Gewächse, es behindert an solchen Stellen ebenso künftiges Wachstum. Dies ist allgemeiner Konsens. Aber kräftige Vierbeiner als Lösung der Malaise?

In der Wirklichkeit gibt es gar nicht mehr die dafür nötige Anzahl an Pferden in den Ställen, seit die Bauern auf Traktoren umgestiegen sind. Von menschlichen Arbeitskräften ganz zu schweigen. Auch Rückespezialist Nessensohn zerstäubt sofort jegliche Illusionen: „Es ist nur eine kleine Nische, die wir abdecken können.“

850 Kilogramm drängen nach vorne

Der gelernte Forstwirt aus der Gegend von Bad Wurzach tut dies mit zwei Norikern, extra für Lasteinsätze gezüchteten österreichischen Kaltblütern, prächtigen Tieren, denen man nicht im Weg stehen möchte, wenn ihre jeweils 850 Kilogramm nach vorne drängen.

Während Susi den Stamm energisch zu einem gekiesten Forstweg schleppt, darf Partnerin Blume im Pferdeanhänger ausruhen. Sie war am Morgen dran. Nun zeigt die Uhr schon Nachmittag. Stundenlang ist Nessensohn bereits mit seinen Pferden bei der Arbeit. Er macht sie in einem Stück Staatswald südöstlich von Ravensburg, wo Oberschwaben Richtung Bodensee ausläuft.

Von wegen gute alte Zeit

Dort sind die Fichten nicht zu dick, weshalb das Stammgewicht für Susi und Blume gut schleppbar ist – ohne dass womöglich der Tierschutz ans Eingreifen denkt. In der vermeintlich guten alten Zeit war dies weniger relevant gewesen. Historische Bilder zeigen fette Holzstücke, mit denen sich von Ruten angetriebene Pferde abmühen mussten.

Die geringe Stammstärke ist einer der Aspekte beim Pferdeeinsatz. Einer anderer betrifft den Waldzustand. Wo Nessensohn aktiv ist, steht das Nadelholz weit genug auseinander, um Rückepferden Raum zum Schaffen zu lassen. Wichtig dabei, so wird erklärt: Gefällte Stämme sollten beim Rücken nicht an verbleibenden Bäumen entlang schrammen. Würden Wunden an der Rinde entstehen, könnten sich Pilze im Holz einnisten. Ein schon öfters gehörter Hinweis bei der Forstarbeit. Und die ist im waldreichen Baden-Württemberg schließlich eine relevante Tätigkeit.

Etwa acht Millionen Kubikmeter Holz genutzt

Jährlich werden laut Landwirtschaftsministerium etwa acht Millionen Kubikmeter Holz genutzt. Gleichzeitig feiert der Landesbetrieb Forst BW die Bedeutung des Wirtschaftswalds: „Für rund 260 000 Waldbesitzende und Forstleute ist er außerdem Vermögenswert, Einnahmequelle oder Arbeitsplatz. Sie liefern jährlich Holz im Wert von rund 500 Millionen Euro an die Säge-, Werkstoff-, Möbel-, Bau- und Papierindustrie.“

Rückepferde als Helfer sind in dieser Statistik nicht erfasst. Susi und Blume werden es ertragen können. Jedenfalls definiert Raimund Detzel ihren Einsatzort „als typischen geeigneten Waldbestand für Rückepferde“. Er leitet das zu Forst BW gehörende Forstrevier Weissenau. Darin befindet sich auch der Winkel, in dem Nessensohn werkelt.

Ähnliche Leistung wie bei einer Rückeraupe

„Es ist praktisch die besagte Nische“, erklärt Detzel. Weshalb der Auftrag an Nessensohn gegangen sei. Die Arbeit geschieht Schlag auf Schlag. Ein Kollege von ihm sägt die Fichten mit der Motorsäge ab. Rauschend knallt solch ein Baum auf den Boden. Nessensohn bringt Susi zum Einsatz. Ein eingespieltes Team, das nach eigenen Angaben eine ähnliche Leistung erbringt wie eine Rückeraupe.

Dieses seltsame Gerät ähnelt einer kleinen Planierraupe ohne Schaufel und Kabine. Es dient dem selben Zweck wie Pferde: Stämme an solchen Stellen nach außen ziehen, die schwere Maschinen mit ihren Greifarmen nicht erreichen. Die Kolosse sind nämlich nach Forstregeln an Rückegassen gebunden, jene traditionellen Hilfswege fürs Holzfällen.

Eine Maschine wie ein Dinosaurier

Nur wenige Kilometer von Nessensohns Pferden entfernt, lässt sich das Tun einer Rückeraupe beobachten. Wieder geht es um einen Fichtenbestand, dieses Mal recht eng und mit stärkeren Bäumen bewachsen. Joan Severa steuert die Raupe per Fernbedienung. „Das geht wirklich gut“, erzählt der aus Rumänien stammende Mann. Ist ein gefällter Baum mittels Stahlseil angehängt, rollt die Raupe ruckzuck mit ihrer Last dorthin, wo der Stamm transportfertig gemacht werden soll. Ein fast schon putziger Vorgang.

Bisher ist die eingesetzte Maschine klein. Das imposanteste Gerät kommt erst noch. Schon wenn man sich nähert, sind Sägegeräusche zu hören. Rasch ist die Quelle zwischen weiteren Fichten ausgemacht: ein Vollernter – Maschinen, die zwischen 15 und 24 Tonnen wiegen. Der Alptraum empfindsamer Waldbesucher. Tatsächlich wirkt die sechsrädrige Maschine wie ein Dinosaurier. Hals und Kopf wären dann der schwenkbare Arbeitsarm, an dessen Ende der Greif- und Sägekopf sitzt.

Arbeit wie am Fließband

Steuern tut Alexander Pempel von der Fahrerkabine aus. Er kann Bäume greifen, umsägen und ablängen – oder herangeschleppte Stämme in geforderte Längen zerschneiden. Dann wabern Sägemehl-Wolken über dem Waldboden. Pempel bedient den Vollernter bereits seit zig Jahren. Bäume zerkleinert er fast wie am Fließband: „In einer Stunde können es schon 60 Stück sein.“

Was er aufarbeitet, übernimmt sein Chef Alexander Gabele, Betreiber eines vom Forst beauftragten Holzfällunternehmens aus dem Landkreis Sigmaringen. Er holt die zerteilten Stämme mit einem Rückezug aus dem Wald. Dies ist ein Gefährt, das hinten einen Greifarm zum Fassen des Holzes und eine Ladefläche hat. Praktisch ein Lastesel, aber schon ohne Ladung im Schnitt zwischen 14 und 18 Tonnen schwer.

Riskantes Sägen

Gabele betont: „Die Maschinen machen die Holzarbeit wesentlich leichter als früher – und auch weniger gefährlich.“ Damit spielt er auf den Schutz an, den ein Holzfäller in der Vollernter-Kabine genießt. Er ist die Knautschzone, falls Äste herunterbrechen oder Baum falsch fallen. Der Säger mit der Motorsäge am Baum hat dagegen nur seinen Helm. Nicht umsonst gilt das händische Holzfällen als eine der gefährlichsten Tätigkeiten Deutschlands. Im zuletzt erfassten Jahr 2020 verloren dabei bundesweit 26 Menschen ihr Leben.

Trotzdem reiben sich Kritiker der Forstwirtschaft meist am Einsatz der schweren Maschinen. Wobei aber Ökoverbände die Angelegenheit differenziert sehen. Andrea Lehning, Wald-Referentin beim Südwest-BUND, sagt zwar erwartbar: „Natürlich wird durch den Einsatz von Großmaschinen der befahrene Boden stark verdichtet, wodurch irreparable Schäden entstehen.“ Grundsätzlich in Frage stellen möchte Lehning die Forstwirtschaft deshalb nicht. „Auch eine hochmechanisierte Starkholzernte im flächig verjüngten Erntebestand ist durchaus ohne große Schäden möglich. Sie erfordert jedoch eine gründliche Planung zum Schutz der Verjüngung und viel Kompetenz der durchführenden Arbeitskräfte“, argumentiert sie.

Annäherung der Meinungen zum Holzeinschlag

Johannes Enssle, Landesvorsitzender des NABU in Baden-Württemberg, betont: „Wir haben grundsätzlich kein Problem mit Vollerntern und Rückemaschinen, wenn diese richtig eingesetzt werden. Wichtig ist uns, dass die Technik im Wald an den Wald angepasst wird und nicht umgekehrt, der Wald an die Technik.“ Enssle ergänzt, dass sich der Nabu zur Nutzung der Wälder bekenne. Schließlich sei Holz „ein unglaublich toller und umweltfreundlicher Rohstoff der besser als Stahl oder Beton ist“.

Interessanterweise scheinen sich ansonsten unterschiedliche Lager bei der Sichtweise auf die Waldarbeit näher zu kommen. „Einen mutwilligen Schaden möchte ja niemand anrichten“, meint Markus Weisshaupt, stellvertretender Leiter von Forst BW im übergeordneten Forstbezirk Altdorfer Wald. Er verweist darauf, dass für die Maschinen eine Reisigschicht verlegt werde: „Zum Bodenschutz.“ Nach Augenschein ist so etwas inzwischen tatsächlich Standard geworden.

Bodenverdichtung nur auf Rückegassen

Ein anderer Aspekt betrifft die Distanz zwischen den schwer belasteten Rückegassen. „Ihr Abstand ist heutzutage bei Forst BW auf 40 Meter definiert“, berichtet Weisshaupt. „Das Ergebnis ist, dass eine Bodenverdichtung nur auf Rückegassen eintritt und 90 Prozent des Waldbodens absolut geschützt bleiben.“ Satelliten-orientierte Erfassung mache es möglich, auch in zwei Jahrzehnten selbst eine zugewucherte Gasse wieder zu finden. Offenbar moderne Zeiten.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes in Freiburg ebenso wie die Forstkammer der Privatwaldbesitzer benennen zudem Innovationen an Maschinen: extra breite Reifen oder Bänder, die eine „technische Befahrbarkeit von Rückegassen erhalten“. Volkstümlich ausgedrückt: Das Gewicht der Maschinen wird besser verteilt, zusammen mit den Reisigmatten sollen dadurch die gefürchteten tiefen Fahrrinnen vermieden werden.

Diskussion um die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft

Zusammengefasst könnte die Botschaft zum Maschineneinsatz wohl lauten: Alles wird gut. Tiefer gehende Kontroversen existieren eher auf einem anderen Gebiet. Ökoverbände fragen sich, ob die herkömmliche Waldwirtschaft wirklich nachhaltig ist. Der Forst macht das für sich geltend und beruft sich auf eine gut 300 Jahren alte Regel: Es darf nur soviel aus dem Wald geholt werden wie nachwächst. BUND wie Nabu sehen dies skeptisch: „Dies ist eine rein quantitative und keine qualitative Aussage“, heißt es aus ihren Reihen.

Die Verbände stellen damit die Frage, ob die richtigen Bäume nachwachsen, also Gewächse, die sie für ökologisch wertvoll erachten. Der Gegensatz dazu wären Bäume, die in erster Linie wirtschaftlich interessant sind, etwa Fichten, der alte Brotbaum der Waldwirtschaft, aber von Trockenheit und Borkenkäfer geschlagen. Unterstrichen wird dabei die Rolle des Waldes als CO2-Speicher und Klimaschützer.

Das Problem dabei: Weder Öko-Verbände noch Forstexperten können gegenwärtig zuverlässig abschätzen, was zukunftsträchtig sein könnte. Weißtanne? Douglasie? Schwarznuss? Die Diskussion läuft. Niemand scheint daran vorbeizukommen. Öko ist Trend. Auch Pferdeführer Nessensohn spricht von „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“. Wie er sagt, sind dies Gedanken, die ihm mit seinen Rückepferden Susi und Blume vermehrt Aufträge bringen: „Die nächsten Wochen sind wir ausgebucht.“ Dann zieht Susi nochmals einen Fichtenstamm.