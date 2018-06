Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Streit unter Männern sind am Samstag vor einem Wohnhaus in Heilbronn fünf Schüsse gefallen. Vier Männer hatten nach Polizeiangaben zuerst die Eingangstür des Gebäudes eingeschlagen und Beschimpfungen ausgerufen, bevor sie Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgaben und flüchteten. Die Beamten fahndeten nach den Männern und konnten zwei alkoholisierte Verdächtige in Tatortnähe festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen und einen 26-Jährigen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, suchten die Einsatzkräfte weiter nach den beiden fehlenden Beteiligten. Wie es zum Streit kam, war zunächst unklar.

Polizei-Mitteilung