Streit auf Spielplatz: Mann tritt Kind gegen den Rücken

Ein Betrunkener hat in Titisee-Neustadt einen Jungen gegen eine Tischtennisplatte gedrückt und ihm mehrmals mit dem Fuß gegen den Rücken getreten. Zuvor war eine Gruppe von Kindern auf einem Spielplatz in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zehnjähriger habe im weiteren Verlauf mit seinem Handy seinen Vater angerufen. Als der 35-Jährige am Sonntagabend auf dem Spielplatz eintraf, forderte er seinen Sohn zunächst auf, ein anderes Kind zu schlagen. Danach sei es zu dem Angriff auf den Jungen gekommen.

Zudem beleidigte der Mann die Kinder und eine herbeigeeilte Zeugin in der Stadt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ob das Kind verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Seine Eltern wollten es aber auf Verletzungen untersuchen lassen. Die Hintergründe des Streits waren ebenfalls noch offen. Gegen den 35-Jährigen wird nun ermittelt.

