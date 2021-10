Streit auf Spielplatz: Frau wirft mit Stühlen und Tellern

Bei einem Streit um Spielzeug hat eine Frau in einem Indoor-Spielplatz in Ludwigsburg mit Stühlen und Tellern um sich geworfen. Eine 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Weil ein Kind einem anderen am Montag das Spielzeug weggenommen hatte, sprach die Frau das Kind darauf an. Daraufhin wendeten sich mehrere Frauen gegen die 33-jährige Mutter. Diese geriet immer mehr in Rage, bis sie verschiedene Gegenstände durch die Gegend warf. Die Frau erhielt nach dem Vorfall einen Platzverweis.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-744772/2

