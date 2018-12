Von Deutsche Presse-Agentur

Mit einer Haushaltsschere hat sich eine Frau im Unterallgäu beherzt gegen einen Sex-Täter zur Wehr gesetzt. Der Mann hatte die Frau zuvor an einem Badesee in eine Umkleidekabine gedrückt, sie dort misshandelt und vergewaltigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mit der Schere, die sie zufällig dabei hatte, wehrte sich die Frau gegen ihren Peiniger. Ein Spaziergänger wurde aufmerksam, lief auf die Kabine zu und trieb den Täter so in die Flucht.