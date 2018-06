Fluggäste müssen am kommenden Donnerstag und Freitag erneut mit Einschränkungen rechnen. Die Vereinigung Cockpit kündigte für die Lufthansa-Tochter Germanwings Streiks an.

In Baden-Württemberg wird es auf jeden Fall auch den Flughafen Stuttgart treffen, von den 80 Starts und Landungen, die ursprünglich von Germanwings am Donnerstag geplant waren, wurden 28 Flüge gestrichen, davon jeweils 14 Starts und 14 Landungen.

Die Flüge der Tochter Eurowings am Allgäu-Airport in Memmingen werden wie auch schon beim letzten Streik nicht betroffen sein. „Wir sind nicht von den Streiks betroffen. Bei uns wird alles nach Plan laufen", sagt Marina Siladji vom Marketingteam.

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen ist klar, dass am Donnerstag und Freitag jeweils die Verbindung von und nach Köln ausfallen wird.

Der Ersatzflugplan der Airline soll am Mittwochnachmittag abrufbar sein unter www.germanwings.com. Passagiere werden dringend gebeten, sich auf der Internetseite der Airline oder bei ihrem Reiseveranstalter über ihren Flugstatus zu informieren. Bei Fragen zum Streik können sich Passagiere unter der Telefonnummer 0180 6 320 320 auch an das Callcenter von Germanwings wenden.

Von der Pilotengewerkschaft seien mehrfach Vorschläge für eine Gesamtschlichtung gemacht worden. „Aber die Lufthansa hat alle Vorschläge ausgeschlagen. Irgendwann ist der Bogen überspannt“, sagte der Vize-Sprecher der Pilotengewerkschaft, Markus Wahl, der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse endlich eine Befriedung des Tarifkonflikts geben, forderte er.

Die Lufthansa beharre unter anderem auf einer deutlichen Verschlechterung bis hin zur Abschaffung der Übergangsversorgung für die jungen Piloten. Das sei für die VC nicht akzeptabel. „Zuletzt scheiterten die Bemühungen der VC in dieser Woche. Damit dokumentiert Lufthansa erneut den fehlenden Einigungswillen und verantwortet weitere Arbeitskämpfe“, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Erst am Montag waren die Flughäfen in Hamburg und Stuttgart durch Warnstreiks von Bodenpersonal nahezu lahmgelegt worden. Zehntausende Passagiere mussten umbuchen oder nahmen stundenlange Wartezeiten vor ihrem Abflug in Kauf.