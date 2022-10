Streich kehrt in der Europa League an die Seitenlinie zurück

Mit ihrem wieder genesenen Trainer Christian Streich streben die Fußballer des SC Freiburg in der Europa League den Einzug in die K.o.-Phase an. Der bisher noch ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe G spielt am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) beim französischen Pokalsieger FC Nantes und könnte mit einem Sieg das vorzeitige Weiterkommen klarmachen. Das Hinspiel, bei dem Streich wegen einer Corona-Erkrankung noch gefehlt hatte, gewannen die Freiburger mit 2:0. Daniel-Kofi Kyereh war einer der Torschützen. Der formstarke Neuzugang verpasste das Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel in Nantes. In den Flieger nach Frankreich stieg er aber trotzdem.

Spielplan SC Freiburg

Kader SC Freiburg

© dpa-infocom, dpa:221012-99-103605/2