Streich: Hoffentlich kein Kreuzbandriss bei Santamaria

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat für den im Spiel beim FC Bayern München bereits in der Anfangsphase verletzt ausgewechselten Baptiste Santamaria leichte Entwarnung gegeben. „Ich hoffe, dass es kein Kreuzbandriss ist“, sagte Streich am Sonntag nach der 1:2-Niederlage in München. Nach den ersten Untersuchungen sehe es in dieser Hinsicht ganz gut aus. Der für Santamaria eingewechselte Amir Abrashi musste nach der Pause auch gestützt den Platz verlassen. „Bei ihm sieht es nicht ganz so gut aus“, sagte Streich.

