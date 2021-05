Streich glaubt an volle Stadien nach der Pandemie

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg glaubt an eine flächendeckende Zuschauerrückkehr nach der Coronavirus-Pandemie. „Sollte es zu einer Art Herdenimmunität kommen und die Leute dürfen wieder ins Stadion, dann ist die Hütte voll bei uns. Hundertprozentig. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen“, sagte der 55-Jährige im Interview der „Badischen Zeitung“ (Freitag). „Wir sind eine der verrücktesten Fußballnationen der Welt. Deutschland ist fußballverrückt seit 1954, da brauchen wir nicht über Brasilien oder Italien zu reden. Und die Bundesliga ist toll.“

Die am Samstag endende Saison sei auch coronabedingt kräftezehrend gewesen, erklärte Streich. „Mir selbst hat Corona keine Ängste bereitet. Ich bin kein ängstlicher Typ“, sagte er. „Trotzdem war man jetzt ständig auf der Hut: Bloß an die Maske denken. An den Abstand. Nur keinen Fehler machen. Das war belastend. Es war auch ein Riesenaufwand, der da betrieben wurde. Aber klagen sollten wir nicht, weil wir privilegiert sind. Und letztlich sind wir ganz gut durchgekommen. Wir hatten Glück.“

© dpa-infocom, dpa:210521-99-689188/2

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle