Ein Linienbus ist in Karlsruhe mit einer Straßenbahn kollidiert. Die beiden Fahrer von Bahn und Bus sowie ein Fahrgast seien nach vorläufigen Erkenntnissen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Straßenbahn sei demnach in die Seite des Busses gefahren. Die Fensterfront des Busses wurde zerstört. Die Unfallursache war zunächst unklar.

