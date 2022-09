Strafe bleibt bestehen: VfB muss 15.000 Euro zahlen

Die Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro gegen den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat weiter Bestand. Das DFB-Sportgericht wies die Berufung des VfB gegen die Strafe zurück, wie die Schwaben am Donnerstag bestätigten. Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt am 34. Spieltag der vergangenen Saison gegen den 1. FC Köln waren die Fans des VfB auf den Platz gestürmt. Das Urteil ist nicht weiter anfechtbar.

„Wir haben dargelegt, warum eine Bestrafung für die Emotionen am 14. Mai aus Sicht des VfB unangemessen ist“, sagte Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle. „Aus unserer Sicht ist es schade, dass die DFB-Sportgerichtsbarkeit sich an eine grundsätzliche Auffassung gebunden fühlt, die das Betreten des Stadion-Innenraums per se mit einer Strafe für den Heimverein verknüpft - unabhängig von der konkreten Situation. Wir müssen das Urteil aber akzeptieren und schauen nach vorne.“

