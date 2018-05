Straßenbahner in den Startlöchern für Europameisterschaft

Von Schwäbische Zeitung

Einen schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat es am Freitag gegen 15.50 Uhr in Baienfurt gegeben. Der Rettungsdienst hat zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 32 000 Euro.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der 25-jährige mutmaßliche Unfallverursacher die Baindter Straße aus Baindt kommend in Richtung Baienfurt und ...